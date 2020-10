Positività in casa Atalanta: salta la conferenza (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ stata annullata la conferenza stampa di Gasperini alla vigilia di Crotone-Atalanta (qui il pre-partita https://sport.periodicodaily.com/tv-e-formazioni-di-crotone-Atalanta/?fbclid=IwAR0ppJhuNBpDd0DL8PDxkqhK0fgDAWWpHIXZY77 5YADet vhscCR46HJVc). Nell’ultimo giro di tamponi infatti è emersa la positività di un membro dello staff. Di chi è la positività? L’Atalanta ha fatto sapere che la persona interessata è Cristian Raimondi. L’ex calciatore bergamasco è stato posto in isolamento come da protocollo. Il membro dello staff è completamente asintomatico. Per il resto della squadra altro giro precauzionale di tamponi. In serata gli esiti. Raimondi, che affianca spesso Gasperini in panchina, ha giocato nell’Atalanta dal 2010 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 30 ottobre 2020) E’ stata annullata lastampa di Gasperini alla vigilia di Crotone-(qui il pre-partita https://sport.periodicodaily.com/tv-e-formazioni-di-crotone-/?fbclid=IwAR0ppJhuNBpDd0DL8PDxkqhK0fgDAWWpHIXZY77 5YADet vhscCR46HJVc). Nell’ultimo giro di tamponi infatti è emersa la positività di un membro dello staff. Di chi è la positività? L’ha fatto sapere che la persona interessata è Cristian Raimondi. L’ex calciatore bergamasco è stato posto in isolamento come da protocollo. Il membro dello staff è completamente asintomatico. Per il resto della squadra altro giro precauzionale di tamponi. In serata gli esiti. Raimondi, che affianca spesso Gasperini in panchina, ha giocato nell’dal 2010 ...

zazoomblog : Positività in casa Atalanta: salta la conferenza - #Positività #Atalanta: #salta - Calciomerc : Nuove positività in casa #Sassuolo si tratta di un calciatore più 2 membri dello staff, positività anche nel… - vivere_sardegna : Nureci, positività in una casa per anziani. Sindaco: “Attivato lo screening, struttura in isolamento” - Feffe1992 : RT @MarcomeMarmorto: Tweet di apprezzamento a MTR che ogni giorno cucina e pulisce per tutti, scherza, dialoga, ride, balla, porta dolcezza… - sportli26181512 : Tre casi di positività al Covid-19 in casa Sassuolo: un giocatore e due membri dello staff: Altri tre casi di posit… -

Ultime Notizie dalla rete : Positività casa Cardinali positivo al virus, dall'ospedale all'isolamento a casa «Siate responsabili» Cronache Maceratesi