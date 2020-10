Pierpaolo Pretelli | chi è | età | carriera | curiosità | vita privata | figlio | Grande Fratello Vip

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 ottobre 2020)Vip 5, tutto pronto per un’altra imperdibile puntata. Appuntamento da non perdere questa sera, venerdì 30 ottobre, su Canale 5 a partire dalle 21:30. Al televoto sono finiti Guenda, Elisabetta, Francesco, Maria Teresa,e Stefania: chi dovrà abbandonare il gioco? In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età,ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico,si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla ...