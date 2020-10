Perugia: bambino positivo al Covid-19 costretto a dormire in macchina (Di venerdì 30 ottobre 2020) La storia del bambino di 13 anni positivo al Covid-19 costretto a dormire in auto per non contagiare la famiglia: succede a Perugia. La pandemia di Coronavirus sta decisamente esasperando la situazione per tantissime persone. A Perugia, un ragazzo giovanissimo, di soli 13 anni e positivo al Covid-19 sta vivendo in macchina. Il motivo? Evitare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 30 ottobre 2020) La storia deldi 13 annial-19in auto per non contagiare la famiglia: succede a. La pandemia di Coronavirus sta decisamente esasperando la situazione per tantissime persone. A, un ragazzo giovanissimo, di soli 13 anni eal-19 sta vivendo in. Il motivo? Evitare … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Il commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera di Perugia, Marcello Giannico, ha sottolineato "le alte competenze scientifiche del professor Verrotti e la lunga esperienza clinica nella cura e ...

(ANSA) - PERUGIA, 30 OTT - I test sierologici per la ricerca degli ... La nuova campagna di screening sarà al via dalla prima settimana di novembre e riguarda i genitori dei bambini e degli studenti ...

