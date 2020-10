Milan, finalmente Rebic: l’attaccante sarà a disposizione di Pioli (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attaccante del Milan Ante Rebic ha recuperato finalmente per il match contro l’Udinese. Verrà convocato da Pioli Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ante Rebic ha finalmente recuperato, in via definitiva, dall’infortunio al gomito. L’attaccante del Milan si è allenato anche oggi regolarmente insieme ai compagni di squadra e verrà convocato da Pioli per il match di domenica contro l’Udinese. Con ogni probabilità per l’ex Eintracht non partirà titolare, visto il mese abbondante di stop a cui è stato costretto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) L’attaccante delAnteha recuperatoper il match contro l’Udinese. Verrà convocato daSecondo quanto riportato da Sky Sport, Anteharecuperato, in via definitiva, dall’infortunio al gomito. L’attaccante delsi è allenato anche oggi regolarmente insieme ai compagni di squadra e verrà convocato daper il match di domenica contro l’Udinese. Con ogni probabilità per l’ex Eintracht non partirà titolare, visto il mese abbondante di stop a cui è stato costretto. Leggi su Calcionews24.com

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Ante Rebic ha finalmente recuperato, in via definitiva, dall’infortunio al gomito. L’attaccante del Milan si è allenato anche oggi regolarmente insieme ai ...

Il flop allo United, i dubbi del Milan poi show con lo Sparta e Pioli scopre il jolly Dalot

Il terzino portoghese classe '99 non aveva brillato nell'esperienza ai Red Devils ma con la maglia rossonera si è già messo in evidenza in Europa League e la sua versatilità lo potrebbe far esordire a ...

