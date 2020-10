Merkel schiera la polizia federale per far rispettare il lockdown. E promette 10 miliardi per bar e ristoranti" (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'accusa mossa da destra e liberali, ossia di avere instaurato una 'dittatura sanitaria', non sembra scuotere la cancelliera tedesca Angela Merkel. Che, stando alle parole del suo ministro dell'... Leggi su europa.today (Di venerdì 30 ottobre 2020) L'accusa mossa da destra e liberali, ossia di avere instaurato una 'dittatura sanitaria', non sembra scuotere la cancelliera tedesca Angela. Che, stando alle parole del suo ministro dell'...

Today_it : RT @TodayEuropa: #Attualità #Network Merkel schiera la polizia federale per far rispettare il lockdown. E promette 10 miliardi per bar e ri… - TodayEuropa : #Attualità #Network Merkel schiera la polizia federale per far rispettare il lockdown. E promette 10 miliardi per b… - Today_it : Merkel schiera la polizia federale per far rispettare il lockdown. E promette 10 miliardi per bar e ristoranti… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: Continuano le polemiche fra il presidente turco Erdogan e il presidente francese Macron, al cui fianco si schiera sia il premie… - GPiziarte : RT @Tg3web: Continuano le polemiche fra il presidente turco Erdogan e il presidente francese Macron, al cui fianco si schiera sia il premie… -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel schiera Emergenza Covid, Merkel schiera l'esercito nelle città: “Rischiamo di perdere il controllo” Globalist.it Stroncato da un malore lo storico capogruppo Spd

Si è accasciato a terra, improvvisamente, pochi minuti prima della diretta come ospite del talk-show Berlin-Direkt della tv pubblica Zdf. Thomas Oppermann, 66 anni, vicepresidente del Bundestag e stor ...

Musulmani linciati come gli ebrei» E l’Europa insorge contro Erdogan

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI - Dopo avere espresso più volte dubbi sulla salute mentale di Emmanuel Macron durante il fine settimana, ieri il presidente turco Recep Erdogan ha lanciato accuse di f ...

Si è accasciato a terra, improvvisamente, pochi minuti prima della diretta come ospite del talk-show Berlin-Direkt della tv pubblica Zdf. Thomas Oppermann, 66 anni, vicepresidente del Bundestag e stor ...DAL NOSTRO CORRISPONDENTE PARIGI - Dopo avere espresso più volte dubbi sulla salute mentale di Emmanuel Macron durante il fine settimana, ieri il presidente turco Recep Erdogan ha lanciato accuse di f ...