Lamorgese: «I decreti di Salvini hanno creato insicurezza, nessuna responsabilità dell'Italia su strage di Nizza». E Matteo replica: «Senza vergogna» (Di venerdì 30 ottobre 2020) «In passato devo dire che casi analoghi purtroppo si sono verificati e allora mi chiedo come mai le forze di opposizione, che oggi si sono scusate con la Francia, a cui io manifesto tutta la... Leggi su ilmessaggero (Di venerdì 30 ottobre 2020) «In passato devo dire che casi analoghi purtroppo si sono verificati e allora mi chiedo come mai le forze di opposizione, che oggi si sono scusate con la Francia, a cui io manifesto tutta la...

matteosalvinimi : +++ ??Se per l'attentatore di #Nizza sono confermati lo sbarco a #Lampedusa a settembre, il passaggio da Bari e poi… - matteosalvinimi : Chiedo scusa al popolo francese ????, ai figli dei morti e dei decapitati, a nome di Conte e Lamorgese. Il premier e… - Giorgiolaporta : Se questi signori avessero difeso a #Lampedusa i confini nazionali, stasera tre persone a #Nizza sarebbero tornate… - MarioBorsci : @POPOLOdiTWlTTER Infatti. La #Lamorgese è andata con #DiMaio in #Tunisia a portare soldi in cambio di terroristi.… - buronjek : RT @GiorgiaMeloni: Il Ministro Lamorgese ha detto che il terrorista di Nizza è entrato da Lampedusa perché Lampedusa è la porta d’Europa. I… -