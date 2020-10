La protesta no-lockdown travolge le roccaforti della sinistra. Firenze e Bologna ad alta tensione (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove proteste no-lockdown, a Firenze e Bologna, contro la stretta contenuta nell'ultimo Dpcm varato per contenere l'epidemia di coronavirus. Momenti Momenti di tensione nel centro storico di Firenze quando questa sera, poco prima delle 21, sono arrivati i primi partecipanti, oltre 200 al momento, alla manifestazione non autorizzata, indetta con una chat su WhatsApp. Da giorni le forze dell'ordine monitoravano i social perché preoccupati per possibili azioni violente, specie in piazza della Signoria. I primi manifestanti si sono radunati in via Calzaioli e sono stati bloccati da un cordone di polizia in assetto antisommossa all'ingresso con piazza della Signoria. I manifestanti hanno acceso fumogeni e urlato slogan contro la polizia, contro i ... Leggi su iltempo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Nuove proteste no-, a, contro la stretta contenuta nell'ultimo Dpcm varato per contenere l'epidemia di coronavirus. Momenti Momenti dinel centro storico diquando questa sera, poco prima delle 21, sono arrivati i primi partecipanti, oltre 200 al momento, alla manifestazione non autorizzata, indetta con una chat su WhatsApp. Da giorni le forze dell'ordine monitoravano i social perché preoccupati per possibili azioni violente, specie in piazzaSignoria. I primi manifestanti si sono radunati in via Calzaioli e sono stati bloccati da un cordone di polizia in assetto antisommossa all'ingresso con piazzaSignoria. I manifestanti hanno acceso fumogeni e urlato slogan contro la polizia, contro i ...

