Jannik Sinner | “Dispiace per il ritiro | sono al lavoro per esserci a Sofia”

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020) “Ciao ragazzi, volevo solo farvi sapere chedispiaciuto di non aver potuto terminare la partita di ieri. Sto lavorando col mio team per essere a disposizione in vista di Sofia. Voglio ringraziare l’Atp di Vienna per avermi dato una wild card, tornerò!”.ha pubblicato un post sul proprio account Instagram nel quale ha parlato del suoper infortunio nel match contro Rublev dopo appena cinque minuti, spiegando come la sua volontà sia quella di tornare già per l’Atp di Sofia. Visualizza questo post su Instagram Hey guys, just want to let you all know that I’m sorry I couldn’t finish the match yesterday, I am working with my team to be fit for Sofia 💪🏼. I want to thank @erstebankopen ...