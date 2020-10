(Di venerdì 30 ottobre 2020) Sul qualcheinvoca cautela. Molta. 'Lasta, e mentre aspettiamo, con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto, cerchiamo ...

VoceAmicaItalia : #Covid19, il virologo Silvestri: «Niente panico e niente #lockdown2, sta arrivando la cavalleria degli anticorpi» - paolaokaasan : RT @ilmessaggeroit: Covid, il virologo Silvestri: «Niente panico e niente lockdown, sta arrivando la cavalleria degli anticorpi» https://t.… - amerigormea : RT @ilmessaggeroit: Covid, il virologo Silvestri: «Niente panico e niente lockdown, sta arrivando la cavalleria degli anticorpi» https://t.… - Super__Marti : RT @ilmessaggeroit: Covid, il virologo Silvestri: «Niente panico e niente lockdown, sta arrivando la cavalleria degli anticorpi» https://t.… - giulio_galli : RT @maurorizzi_mr: Covid, il virologo Silvestri: «Niente panico e niente lockdown, sta arrivando la cavalleria degli anticorpi» https://t.… -

Ultime Notizie dalla rete : virologo Silvestri

Il Messaggero

"La cavalleria degli anticorpi sta arrivando, e mentre aspettiamo, con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al più presto, cerchiamo tutti di stare calmi e di non fare scelte che ...Sul Covid qualche virologo invoca cautela. Molta. «La cavalleria degli anticorpi sta arrivando, e mentre aspettiamo, con noi del settore che lavoriamo per farli arrivare in Italia al ...