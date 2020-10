Il Papa all' Adnkronos | ‘In Vaticano ho cambiato tante cose e altre molto presto cambieranno'

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Città del, 30 ott.() - “Non credo possa esserci una sola persona, dentro e fuori di qui, contraria ad estirpare la malapianta della corruzione. Non ci sono strategie particolari, lo schema è banale, semplice, andare avanti e non fermarsi, bisogna fare passi piccoli ma concreti. Per arrivare ai risultati di oggi siamo partiti da una riunione di cinque anni fa su come aggiornare il sistema giudiziario, poi con le prime indagini ho dovuto rimuovere posizioni e resistenze, si è andati a scavare nelle finanze, abbiamo nuovi vertici allo Ior, insomma ho dovuto cambiare”. È uno dei passaggi del colloquio diFrancesco con ...

i medici mi hanno detto che uno di questi si poteva fare ogni cinque anni oppure ogni anno, loro propendevano per il quinquennio, io ho detto facciamolo anno per anno, non si mai...”. È uno dei ...Roma, 30 ott. (Adnkronos) - "Sorprende sempre la semplicità con cui Papa Francesco affronta un tema così grave e spinoso come la corruzione nella Chiesa, che riporta a un vizio capitale come l'avarizi ...