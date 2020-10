Il Paese è in emergenza. Fuori dal mondo parlare ora di rimpasto. Il vicecapogruppo Pd, Mirabelli: “Prima gli italiani delle poltrone” (Di venerdì 30 ottobre 2020) parlare di rimpasto oggi, alla luce della crisi pandemica che ci attanaglia, è “lunare”. In un’altra fase semmai, e qualora se ne presentassero le ragioni, se ne potrà anche parlare. Il vicecapogruppo dem a Palazzo Madama Franco Mirabelli spiega perché ha stoppato la richiesta avanzata (e poi ritrattata) dal capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, di rivedere la squadra dei ministri. Ci racconta cos’è successo? “Marcucci ha fatto un intervento che ho molto condiviso, esclusa quella parte sui ministri che rischiava e ha rischiato di essere letta come una richiesta di rimpasto. E io ho tenuto a dire che ora rimpasti non sono possibili. Poi, Marcucci ha specificato che quell’interpretazione era sbagliata, dunque il discorso ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 ottobre 2020)dioggi, alla luce della crisi pandemica che ci attanaglia, è “lunare”. In un’altra fase semmai, e qualora se ne presentassero le ragioni, se ne potrà anche. Ildem a Palazzo Madama Francospiega perché ha stoppato la richiesta avanzata (e poi ritrattata) dal capogruppo Pd al Senato, Andrea Marcucci, di rivedere la squadra dei ministri. Ci racconta cos’è successo? “Marcucci ha fatto un intervento che ho molto condiviso, esclusa quella parte sui ministri che rischiava e ha rischiato di essere letta come una richiesta di. E io ho tenuto a dire che ora rimpasti non sono possibili. Poi, Marcucci ha specificato che quell’interpretazione era sbagliata, dunque il discorso ...

