Gratta e Vinci, maxi truffa: così ex dipendenti Lottomatica incassavano i biglietti vincenti (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gratta e Vinci, con truffa. dipendenti ed ex dipendenti di Lottomatica, società concessionaria dei giochi per conto dello Stato, sarebbero riusciti ad intercettare e incassare, tra il 2015 e il 2019, quattro biglietti del Gratta e Vinci. Un raggiro milionario che, in quattro anni, avrebbe fatto intascare a 12 persone maxi Vincite grazie al popolarissimo gioco. Ora, queste risultano indagate a vario titolo per truffa aggravata, accesso abusivo ai sistemi informatici, ricettazione e autoriciclaggio di capitali illeciti. È quanto emerso dalle indagini dei finanzieri del Nucleo Speciale Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, che hanno sequestrato disponibilità ...

