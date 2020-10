Gli auguri di Cristiano Ronaldo a Maradona: «Mi hai fatto sognare» (Di venerdì 30 ottobre 2020) Cristiano Ronaldo ha fatto gli auguri a Maradona per i suoi 60 anni Cristiano Ronaldo, sulle pagine di France Football, ha fatto gli auguri a Diego Armando Maradona per i 60 anni che compie oggi. «Auguro a Diego un buon sessantesimo compleanno. Ha dichiarato che io lo faccio sognare? Bene, sappiate che anche lui mi ha fatto sognare. È stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo, è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020)hagliper i suoi 60 anni, sulle pagine di France Football, haglia Diego Armandoper i 60 anni che compie oggi. «Auguro a Diego un buon sessantesimo compleanno. Ha dichiarato che io lo faccio? Bene, sappiate che anche lui mi ha. È stato un giocatore assolutamente incredibile, tutto il mondo lo sa. Quello che faceva palla al piede sul campo, è quello che sognano di fare un giorno tutti i bambini che giocano al calcio». Leggi su Calcionews24.com

