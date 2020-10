Giappone, produzione balza a settembre (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – E’ volata la produzione delle fabbriche Giapponesi a settembre. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industria Giapponese (METI), l’indice destagionalizzato della produzione industriale dovrebbe esser salito del 4% dopo il +1% registrato ad agosto. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +3,2%. Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano un andamento altalenante della crescita: quella ad un mese (ottobre) un aumento del 4,5% e quella a due mesi (novembre) una crescita dell‘1,2%. Su base annua il dato non destagionalizzato della produzione è indicato ancora in contrazione del 9%. L’aumento della produzione a settembre è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) (Teleborsa) – E’ volata ladelle fabbrichesi a. Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell’Industriase (METI), l’indice destagionalizzato dellaindustriale dovrebbe esser salito del 4% dopo il +1% registrato ad agosto. Il dato appare ben al di sopra delle attese che indicavano un +3,2%. Le previsioni per i due mesi successivi evidenziano un andamento altalenante della crescita: quella ad un mese (ottobre) un aumento del 4,5% e quella a due mesi (novembre) una crescita dell‘1,2%. Su base annua il dato non destagionalizzato dellaè indicato ancora in contrazione del 9%. L’aumento dellaè ...

