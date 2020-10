GFVIP: Elisabetta Gregoraci e Stefano Bettarini di nuovo insieme (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vediamo insieme tutte le informazioni sull’ingresso di questa sera, per quanto riguarda Stefano Bettarini, un presunto flirt di Elisabetta. Come tutti sappiamo, Stefano Bettarini, insieme a due altre donne, doveva entrare nella casa del grande fratello la scorsa settimana. Ma così non è stato per un caso di positività al Coronavirus, ma vediamo cosa si … L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Vediamotutte le informazioni sull’ingresso di questa sera, per quanto riguarda, un presunto flirt di. Come tutti sappiamo,a due altre donne, doveva entrare nella casa del grande fratello la scorsa settimana. Ma così non è stato per un caso di positività al Coronavirus, ma vediamo cosa si … L'articolo proviene da Leggilo.org.

GrandeFratello : Un nuovo ingresso potrebbe mettere in discussione il rapporto tra Elisabetta e Pierpaolo? ?? Tutto può succedere!… - Melahel33 : RT @ValentinaDalon2: Stefania: “Forse hanno prolungato il televoto di una settimana perché non erano soddisfatti del risultato, cioè che El… - Fabs006 : RT @jupitears: Stefania: “Forse hanno prolungato il televoto di una settimana perché non erano soddisfatti del risultato, cioè che Elisabet… - edefsjk : RT @fumodasolo: ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELISABETTA FUORI ELIS… - bo_bi_bu : RT @jupitears: Stefania: “Forse hanno prolungato il televoto di una settimana perché non erano soddisfatti del risultato, cioè che Elisabet… -