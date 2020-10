Flavio Briatore ci riprova a Dubai: "Riapre il Billionaire: in bocca al lupo!" (Di venerdì 30 ottobre 2020) “In bocca al lupo Billionaire!”. Così Flavio Briatore annuncia via Instagram la riapertura del suo locale a Dubai, inaugurando la nuova stagione dopo le chiusure dettate dall’emergenza Covid-19.L’imprenditore ha postato una foto che ritrae tutto lo staff del locale: chef, camerieri, addetti alla segreteria. Nelle storie Instagram, Briatore ha poi mostrato alcuni momenti della prima serata di riapertura. Passate le polemiche di quest’estate per i contagi Covid avvenuti tra frequentatori e staff del Billionaire in Costa Smeralda, pochi i commenti critici allo scatto e molti complimenti e in bocca al lupo per la ripresa dell’attività negli Emirati Arabi. View this post on InstagramIn ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 30 ottobre 2020) “Inal lupo!”. Cosìannuncia via Instagram la riapertura del suo locale a, inaugurando la nuova stagione dopo le chiusure dettate dall’emergenza Covid-19.L’imprenditore ha postato una foto che ritrae tutto lo staff del locale: chef, camerieri, addetti alla segreteria. Nelle storie Instagram,ha poi mostrato alcuni momenti della prima serata di riapertura. Passate le polemiche di quest’estate per i contagi Covid avvenuti tra frequentatori e staff delin Costa Smeralda, pochi i commenti critici allo scatto e molti complimenti e inal lupo per la ripresa dell’attività negli Emirati Arabi. View this post on InstagramIn ...

