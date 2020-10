Fimmg | 27 team con 100 operatori su territorio con Uscar

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma – La rete territoriale per contenere l’avanzata del virus oggi ha visto schierati 27con circa 100tra medici e infermieri. Due, come ieri, gli equipaggi dedicati all’accertamento dello stato infettivo delle richieste di intervento da parte del 118. Faranno visite a domicilio. Fino ad oggi gli interventi di queste unita’ hanno evitato decine di accessi al pronto soccorso. Esclusivamente alle visite domiciliari sono dedicati altri tre equipaggi che cosi fanno da supporto ad aziende sanitarie e medici di famiglia. Le restanti 22 usca-r invece presidieranno gli aeroporti, case di cura, scuole. La rete territoriale sara’ ulteriormente potenziata nei prossimi giorni con l’impiego dei quaranta militari che oggi hanno concluso il corso di formazione. Saranno impegnati soprattutto per nuovi punti drive-in. ...

