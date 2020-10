Donnarumma, Gabbia e Hauge negativi al tampone (Di sabato 31 ottobre 2020) Matteo Gabbia, Gianluigi Donnarumma e Jens Petter Hauge sono risultati negativi al tampone per il Coronavirus. Lo ha comunicato il Milan attraverso una nota sul proprio sito internet. «AC Milan comunica che Matteo Gabbia è risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva», si legge nel comunicato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di sabato 31 ottobre 2020) Matteo, Gianluigie Jens Pettersono risultatialper il Coronavirus. Lo ha comunicato il Milan attraverso una nota sul proprio sito internet. «AC Milan comunica che Matteoè risultato negativo al Covid-19 e domani si sottoporrà a screening medico prima di ricominciare l’attività sportiva», si legge nel comunicato … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

