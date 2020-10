Donna precipita dalla ferrata Rose d’Inverno in Val Rosandra (Di venerdì 30 ottobre 2020) Serio infortunio per una Donna slovena di 46 anni precipitata lungo la via ferrata Rose d’Inverno in Val Rosandra. La Donna stava percorrendo la seconda “tratta” attrezzata con i cavi metallici – delle sei totali- e doveva iniziare la terza ma non si è accorta dell’interruzione precipitando per dieci metri. La Donna stava procedendo in sicurezza, con imbracatura e moschettoni ancorati ma ha caricato il peso sui moschettoni e sul cavo proprio nel punto in cui questo era terminato, nel passaggio tra una tratta e l’altra. La caduta è stata lievemente attutita da uno dei compagni di gita, che erano ancora alla base e hanno assistito all’incidente. L’esito della caduta le ha ... Leggi su udine20 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Serio infortunio per unaslovena di 46 annita lungo la viad’Inverno in Val. Lastava percorrendo la seconda “tratta” attrezzata con i cavi metallici – delle sei totali- e doveva iniziare la terza ma non si è accorta dell’interruzionendo per dieci metri. Lastava procedendo in sicurezza, con imbracatura e moschettoni ancorati ma ha caricato il peso sui moschettoni e sul cavo proprio nel punto in cui questo era terminato, nel passaggio tra una tratta e l’altra. La caduta è stata lievemente attutita da uno dei compagni di gita, che erano ancora alla base e hanno assistito all’incidente. L’esito della caduta le ha ...

