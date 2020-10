Diego compie 60anni e ha gli stessi occhi del bambino che palleggiava nel fango

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Quando gli dei compiono gli anni vuol dire che l’eternità ha deciso di passare il tempo con i mortali. Forse lassù, dove tutto nasce, si decide e si dispone, un giorno indefinito qualcuno fece rimbalzare un pallone solo per un piede capace di essere geniale come la mente, rivoluzionario come un pugno chiuso, anarchico come un tiro ad effetto, sorridente come la gioia di unche non sa fare altro che stupire stupendo, di un uomo che non sarà mai uno dei tanti, ma solo e autentico come i grandi amori.Armando Maradona è la poetica del calcio ma è banale ridurre la sua figura solo al futbol Lui è il simbolo della rinascita come della decadenza, della sconfitta come della resilienza, è l’Argentina, è Napoli come di tutti i Sud del mondo, reali ed ideali. Anarchico più ...