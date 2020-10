Death Stranding 2 avvistato e in sviluppo? Hideo Kojima risponde (Di venerdì 30 ottobre 2020) Death Stranding è ormai alle spalle con tutta la sua diversità che tanto ha fatto discutere e che sicuramente non ha contribuito a vendite da capogiro regalando però a chi ha apprezzato il lavoro di Hideo Kojima un progetto profondamente unico e diverso all'interno di un panorama AAA che ormai non va praticamente mai oltre certi paletti più o meno mainstream. Ma come detto Death Stranding è il passato e sappiamo che il buon Kojima e la sua Kojima Productions stanno lavorando a un nuovo progetto ovviamente completamente avvolto nel mistero. Mesi fa il papà di Metal Gear ha condiviso una foto su Twitter sottolineando di essere al lavoro su alcuni concept ascoltando OASIS di Kitaro e apprezzando l'illustrazione ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 30 ottobre 2020)è ormai alle spalle con tutta la sua diversità che tanto ha fatto discutere e che sicuramente non ha contribuito a vendite da capogiro regalando però a chi ha apprezzato il lavoro diun progetto profondamente unico e diverso all'interno di un panorama AAA che ormai non va praticamente mai oltre certi paletti più o meno mainstream. Ma come dettoè il passato e sappiamo che il buone la suaProductions stanno lavorando a un nuovo progetto ovviamente completamente avvolto nel mistero. Mesi fa il papà di Metal Gear ha condiviso una foto su Twitter sottolineando di essere al lavoro su alcuni concept ascoltando OASIS di Kitaro e apprezzando l'illustrazione ...

