De Luca ha chiuso anche le scuole dell’infanzia e le primarie (Di venerdì 30 ottobre 2020) La settimana scorsa, in una delle consuete dirette Facebook del venerdì, Vincenzo De Luca annunciava un lockdown imminente nella Regione Campania. Il governatore, tuttavia, ha fatto marcia indietro 24 ore dopo, visto il provvedimento del governo di introdurre la stretta con il dpcm del 25 ottobre (chiusura di bar e ristoranti alle 18, didattica a distanza per il 75% delle scuole superiori, chiusura di palestre e piscine e sospensione di tutte le altre attività sportive non professionistiche). Oggi, invece De Luca chiude scuole dell’infanzia e scuole primarie, le uniche rimaste aperte dopo che – in anticipo sul resto d’Italia – il presidente della Campania aveva lasciato a casa gli studenti delle superiori. LEGGI anche > In 24 ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 30 ottobre 2020) La settimana scorsa, in una delle consuete dirette Facebook del venerdì, Vincenzo Deannunciava un lockdown imminente nella Regione Campania. Il governatore, tuttavia, ha fatto marcia indietro 24 ore dopo, visto il provvedimento del governo di introdurre la stretta con il dpcm del 25 ottobre (chiusura di bar e ristoranti alle 18, didattica a distanza per il 75% dellesuperiori, chiusura di palestre e piscine e sospensione di tutte le altre attività sportive non professionistiche). Oggi, invece Dechiudedell’infanzia e, le uniche rimaste aperte dopo che – in anticipo sul resto d’Italia – il presidente della Campania aveva lasciato a casa gli studenti delle superiori. LEGGI> In 24 ...

