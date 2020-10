Crotone-Atalanta domani in tv | canale | orario e diretta streaming Serie A 2020 2021

Leggi su sportface

(Di venerdì 30 ottobre 2020)è il match valido per la sesta giornata della. Si apre la giornata di campionato con il match dell’Ezio Scida che vedrà di fronte i calabresi, al momento ultimi in graduatoria con un solo punto conquistato nelle prime 5 gare (il pareggio contro la Juventus) e la Dea, che è invece sesta con 9 punti in classifica. La banda di Gasperini dovrà rimettersi in carreggiata dopo le due sconfitte di fila patite contro Napoli e Sampdoria. La sfida è in programma alle ore 15:00 di, sabato 31 ottobre, e sarà trasmessa intv da Sky e andrà in onda sui canali Sky SportA (numero 202 e 249 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky ...