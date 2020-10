Covid, per la Germania quasi tutta l'Italia è zona a rischio - Sindaco Sala: 'Ci aspetta un inverno di grande difficoltà' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus registrati nel mondo ha superato quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai dati della Johns Hopkins ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus registrati nel mondo ha superato quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni:; quanto emerge dai dati della Johns Hopkins ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid per Chiusura Regioni per il Covid, le cinque con l’indice Rt oltre 1,5 che rischiano il lockdown Corriere della Sera Coronavirus Milano, picco di quarantene nelle scuole: in tilt il tracciamento, segnalati 230 casi

Cambia il sistema Ats: apre un portale online per studenti e prof. I primi risultati: in un giorno oltre 3mila nuove persone in quarantena, solo nel mondo della scuola. Raddoppiati i ricoveri in terap ...

Covid, sopralluogo per insediare l’ospedale da campo anche ad Alessandria

Con altri 8 ospedali del territorio piemontese si vogliono potenziare in particolare i posti Covid di bassa e media intensità ...

Cambia il sistema Ats: apre un portale online per studenti e prof. I primi risultati: in un giorno oltre 3mila nuove persone in quarantena, solo nel mondo della scuola. Raddoppiati i ricoveri in terap ... Con altri 8 ospedali del territorio piemontese si vogliono potenziare in particolare i posti Covid di bassa e media intensità ...