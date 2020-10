Covid mondo oggi, a Parigi è fuga dal lockdown. Spagna, record casi. Chiuse 10mila classi (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio dei casi di coronavirus nel mondo ha superato oggi quota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il bilancio deidi coronavirus nelha superatoquota 45 milioni , con un incremento di un milione di contagi in soli due giorni: è quanto emerge dai conteggi della Johns Hopkins ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid mondo Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Coronavirus Forlì, Agostino Mazzoni muore a 74 anni. Ricoverata pure la moglie

Tredozio, direttore di banca e volontario in parrocchia, 'Ino' era in ospedale da lunedì a Lugo. La consorte è a Cesena da domenica, il figlio è in quarantena ...

Come hanno fatto Taiwan e Corea del Sud a evitare la seconda ondata di Coronavirus

La risposta di Taipei alla pandemia – il Paese da 23 milioni di abitanti ha segnalato l'ultima volta un caso di Covid trasmesso localmente il 12 aprile – è stata tra le più efficaci al mondo. La ...

