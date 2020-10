Coronavirus Scafati, ragazza interrogata bendata durante la didattica a distanza (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un grave episodio è accaduto a Scafati, in provincia di Salerno, dove in un liceo una docente ha attuato un sistema molto particolare e fuori dal comune per interrogare i suoi alunni durante la didattica a distanza e per evitare di sbirciare sugli appunti o su internet. interrogata bendata – Al liceo Renato Caccioppoli di … L'articolo Leggi su dailynews24 (Di venerdì 30 ottobre 2020) Un grave episodio è accaduto a, in provincia di Salerno, dove in un liceo una docente ha attuato un sistema molto particolare e fuori dal comune per interrogare i suoi alunnilae per evitare di sbirciare sugli appunti o su internet.– Al liceo Renato Caccioppoli di … L'articolo

AdriMCMLXI : RT @ferrandomau: @AdriMCMLXI @GiuseppeConteIT Gli ambienti chiusi favoriscono il #coronavirus, le troppe comparsate in tv, se non si è scaf… - ferrandomau : @AdriMCMLXI @GiuseppeConteIT Gli ambienti chiusi favoriscono il #coronavirus, le troppe comparsate in tv, se non si… - bossogerardo : Passare il confine tra Pompei e Scafati è diventata un'impresa che manco Stati Uniti - Messico #governo #DeLuca… - occhio_notizie : #Coronavirus, #Scafati sfiora i 200 contagi: si va verso la #chiusura del #mercato -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Scafati Coronavirus, 18 nuovi contagi a Scafati: la conferma del sindaco Salvati L'Occhio di Salerno I provvedimenti presi per evitare che leggessero le risposte sullo schermo

"Un'interrogazione in Dad bendate e con mascherina per le alunne di un liceo a Scafati", a denunciarlo il movimento civico "Prima i Cittadini".

Alunne bendate e con mascherina per interrogazione a distanza: scoppia polemica

"Un'interrogazione in Dad bendate e con mascherina per le alunne di un liceo a Scafati", a denunciarlo il movimento civico ... hanno approfittato della didattica a distanza causata dalla epidemia di ...

"Un'interrogazione in Dad bendate e con mascherina per le alunne di un liceo a Scafati", a denunciarlo il movimento civico "Prima i Cittadini"."Un'interrogazione in Dad bendate e con mascherina per le alunne di un liceo a Scafati", a denunciarlo il movimento civico ... hanno approfittato della didattica a distanza causata dalla epidemia di ...