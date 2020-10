Compleanno Maradona, compie 60 anni il monarca di Napoli (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego, Dieguito, pibe, Peter Pan, guaglione e corazòn, guastafeste e ribelle, artista bombastico, gioia degli occhi e miele sul cuore, gaudioso e gaudente, altare e polvere, delizia e perdizione, ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 30 ottobre 2020) Diego, Dieguito, pibe, Peter Pan, guaglione e corazòn, guastafeste e ribelle, artista bombastico, gioia degli occhi e miele sul cuore, gaudioso e gaudente, altare e polvere, delizia e perdizione, ...

realvarriale : Grande #Gattuso che dribbla la domanda sul rinnovo del contratto facendo gli auguri a #Maradona per il compleanno. #Diego60 - Gazzetta_it : Il #Napoli dei due scudetti ci racconta #Maradona: “Grazie a te abbiamo vinto” - Buon compleanno Diego #60anni… - Vivo_Azzurro : Buon 6?0?° compleanno Diego Armando #Maradona Membro della Hall of Fame del Calcio Italiano ?? L'articolo ??… - carmelapingue_ : RT @sechesi: 'Avevo 5 anni e mio padre mi prese in braccio in Curva A, mi mise la mano in testa e indicò il rettangolo di gioco verde e lum… - miki_studio : RT @Brigate_Azzurre: 60 anni fa a Lanús nasceva il Calcio. Buon compleanno, Diego ?? #Maradona #CumpleDiego #DIE60 #D10S #DiegoArmandoMarado… -