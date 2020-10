“Chiudere CasaPound e Forza Nuova” | la priorità di un pugno chiuso di deputati di sinistra

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Roma, 30 ott – L’Italia è in piena emergenza sanitaria ed economica, ma un) di parlamentari disi è prodigato per venire incontro ai cittadini, aiutandoli così ad uscire da una crisi drammatica. No scusate, stavamo fantasticando e questa è una fiaba che forse un giorno racconteremo ai nostri nipotini. Ecco la triste cronaca: cinque parlamentari di, mentre l’Italia è in piena emergenza sanitaria ed economica, hanno pensato bene di presentare un’interrogazione parlamentare “per chiedere al ministro dell’Interno lo scioglimento diNuova e di”. Proprio così, mentre gli italiani stanno affrontando un’epidemia e migliaia di lavoratori scendono in piazza per ...