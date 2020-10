C’è un infiltrato pure nel Pd Siamo a 27mila contagi ma l’ex renziano di ferro Marcucci pensa a rimpasti e poltrone Travolto dalle critiche è stato costretto a ritrattare

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Non è andata giù al Nazareno, per usare un eufemismo, l’iniziativa di Andreache del Pd sarebbe capogruppo al Senato, non proprio un peones qualunque, che si è spinto sino a chiedere al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in Aula per l’informativa sul nuovo Dpcm una verifica di governo: di fatto un rimpasto. “Il Presidente Conte valuti se i singoli ministri sono adeguati all’emergenza, apra la verifica, abbiamo bisogno di una maggioranza coesa”, sono state le parole del senatore toscano – un tempo (o ancora?) molto vicino al corregionale ed ex leader Pd Matteo Renzi che hanno fatto sobbalzare i vertici del partito. E ancora, non contento: “Signor presidente, valuti lei come coinvolgere le opposizioni ma serve un luogo di confronto con la maggioranza, che sia una bicamerale, un Comitato di ...