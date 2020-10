"Basta, sono stanca". Gemma Galgani senza precedenti: Giorgio la fa crollare (Di venerdì 30 ottobre 2020) Gemma Galgani contro l'ex storico, Giorgio Manetti. E piovono polemiche. Ora la Dama lo attacca su Uomini e donne magazine e dice Basta. “Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”, tuona la torinese. “Giorgio, sono stanca”: senza troppi giri di parole la Galgani torna a parlare a ruota libera. Da anni il “fantasma” della storia con Manetti aleggia nella sua vita. “Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene”, continua facendo riferimento alla copertina di Nuovo tv. Poi parte all'attacco di Paolo. Il flirt con lui non sembra essere andato affatto bene. Un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020)contro l'ex storico,Manetti. E piovono polemiche. Ora la Dama lo attacca su Uomini e donne magazine e dice. “Inoltre i consigli li accetto da chi può permettersi di darli”, tuona la torinese. “”:troppi giri di parole latorna a parlare a ruota libera. Da anni il “fantasma” della storia con Manetti aleggia nella sua vita. “davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene”, continua facendo riferimento alla copertina di Nuovo tv. Poi parte all'attacco di Paolo. Il flirt con lui non sembra essere andato affatto bene. Un'altra ...

Gemma Galgani contro Giorgio Manetti: "Ora basta, sono stanca!", poi attacca Paolo e Biagio

Basta davvero con le copertine al veleno sulla sottoscritta, non le merito e lui lo sa bene“, ha chiosato adirata la dama torinese. Gemma è poi passata a parlare di Paolo, il cavaliere che poco ...

