Auguri Maradona | ma Ronaldo e Messi sono di un altro pianeta

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 30 ottobre 2020) Questa cosa del GOAT, del greatest of all time, ci ha un po’ preso la mano. Nata per definire Mohammed Alì si è estesa fino a comprendere chiunque, tanto che non mi stupirebbe una prossima campagna social della Bestia di Salvini in favore del Capitano-più-grande-di-tutti-i-tempi. Ma se esiste un utilizzo appropriato dell’espressione «il più grande di tutti i tempi» questo è per descrivere, a pari merito, Cristianoe Leo. Non cidiscussioni.è stato. Pelè è stato Pelè. Cruyff è stato Cruyff. E Platini, Baggio, Van Basten,quell’e Ibrahimovic, ma anche Maldini, Buffon, Zidane, Del Piero, Cannavaro, Nesta, Nedved non ...