Attentato Nizza, Mark Halter: "Occidente sotto attacco. Francia lasciata da sola" (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scrittore accusa Ue e Usa: non difendono i nostri valori minacciati "Macron è coraggioso, ma deve fare appello ai musulmani moderati" Leggi su quotidiano (Di venerdì 30 ottobre 2020) Lo scrittore accusa Ue e Usa: non difendono i nostri valori minacciati "Macron è coraggioso, ma deve fare appello ai musulmani moderati"

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - anpellizzari : Attentato a #Nizza, il #killer era in Italia il 9 ottobre. Dopo lo sbarco a #Lampedusa portato a Bari e identificat… - Fabry46017562 : RT @mariogiordano5: Ecco a che cosa serve aprire i porti in modo scellerato: non per fare entrare persone che scappano dalla guerra, ma per… -