Attentato Nizza, Lamorgese: 'Killer arrivato a Lampedusa e poi espulso. Mai segnalato da intelligence' (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ha parlato al Viminale dopo l'Attentato di Nizza di ieri da parte di un tunisino che sarebbe sbarcato poche settimane fa a Lampedusa. 'Il tunisino è entrato ... Leggi su leggo (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il ministro dell'Interno Lucianaha parlato al Viminale dopo l'didi ieri da parte di un tunisino che sarebbe sbarcato poche settimane fa a. 'Il tunisino è entrato ...

Quirinale : Messaggio di cordoglio del Presidente #Mattarella ???? al Presidente #Macron ???? per l'attentato terroristico di… - luigidimaio : L'Italia esprime profondo cordoglio per il barbaro attentato di #Nizza. Siamo vicini al popolo francese e al dolore… - Agenzia_Ansa : Secondo il sindaco di #Nizza, Christian Estrosi, 'non c'è alcun dubbio sulla natura dell'attacco'. 'L'autore dell… - ShardanFreeMan : RT @francescatotolo: Per oscurare l'attentato jihadista di #Nizza, @nelloscavo di @Avvenire_Nei sta divulgando notizie non confermate dalle… - Enrico60729315 : ?? Il terrorista JIHADISTA responsabile del massacro a Nizza era sbarcato a Lampedusa per poi essere trasferito a Ba… -