Asl Rm 5 | Nuovo Ospedale Tiburtino | al via i lavori

Roma – "Il progetto del Nuovo Ospedale prevedera' un alto livello di efficienza ed umanizzazione dove l'uomo sara' posto al centro delle attivita' da svolgere, verra' realizzato infatti un Ospedale 'modello' che costituira' in tal senso uno dei piu' importanti interventi attuati dalla sanita' pubblica della Regione Lazio". Ieri mattina alle 8 l'escavatrice ha fatto ingresso nell'area sulla quale sara' realizzato il Nuovo Ospedale Tiburtino, in corso di finanziamento da parte dalla Regione Lazio, che mettera' al servizio della comunita' 340 posti letto. Le operazioni di perimetrazione sui terreni della ASL Roma 5 in via Cesurni a Tivoli Terme, dovrebbero terminare giovedi' 12 ...

30 OTT - Giunta provinciale della Pa di Trento, riunita ad oltranza da stamani presso la sala Depero fa sapere che, in merito all’ ordinanza numero 49 che consente ai bar ed ai ristoranti trentini di ...

Nasce Sanitàpiemonte.it: grande opportunità di accesso ai servizi

L’approccio è del tutto nuovo, lo strumento è di facile uso e credo possa aiutare ... di estenderne la consultazione anche agli operatori sanitari (ospedali pubblici, Asl, medici di medicina generale ...

