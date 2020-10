Anticipazioni Una Vita domenica 1 novembre 2020: le minacce di Ursula (Di venerdì 30 ottobre 2020) domenica 1 novembre 2020 – Paura per Marcia: Ursula non ha esitato a tentare in tutti i modi di gettare fango sulla povera Marcia, infatti davanti a Susana e Rosina ha detto chiaramente che la donna può essere pericolosa lasciando le due sconcertate e atoniche. La Dicenta poi rivela di essere intenzionata come Genoveva a lasciare Acacias, ma minaccia la nuova compagna di Felipe, dicendo chiaramente che dovrà sempre guardarsi alle spalle perché potrebbe tornare in qualsiasi momento e vendicarsi di lei. Ha davvero intenzione Ursula di far del male a Marcia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Una Vita Anticipazioni spagnole: Marcia è stata uccisa! Felipe vuole giustizia L’avvocato di Acacias è ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 30 ottobre 2020)– Paura per Marcia:non ha esitato a tentare in tutti i modi di gettare fango sulla povera Marcia, infatti davanti a Susana e Rosina ha detto chiaramente che la donna può essere pericolosa lasciando le due sconcertate e atoniche. La Dicenta poi rivela di essere intenzionata come Genoveva a lasciare Acacias, ma minaccia la nuova compagna di Felipe, dicendo chiaramente che dovrà sempre guardarsi alle spalle perché potrebbe tornare in qualsiasi momento e vendicarsi di lei. Ha davvero intenzionedi far del male a Marcia. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Unaspagnole: Marcia è stata uccisa! Felipe vuole giustizia L’avvocato di Acacias è ...

zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 30 ottobre: una notizia allarma Adelaide. Altri grossi problemi per Beatric… - occhio_notizie : 'Una Vita', l'anticipazione del 30 ottobre: Lolita ha una richiesta per Ramon! #30ottobre #anticipazioni #news… - Blue_Da_Ba_Dee : Una sola puntata di #DOCNelleTueMani in piú @pierspollon non ci ha intrattenuto con i suoi tweet. Nemmeno le antici… - POPCORNTVit : Beautiful, le anticipazioni del 30 ottobre: Ridge fa una promessa a Thomas - AlessiaGuetti : Ah ok. Tu non ci dai importanza ma ti incazzi (perché l'ho letto nelle anticipazioni) con Chiara perchè non ha fatt… -