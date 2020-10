X Factor 2020, i giudici (si) prendono le misure, convince la scelta degli inediti per la prima puntata (Di venerdì 30 ottobre 2020) X Factor 2020 è iniziato, questa sera, su Sky Uno, con la sua nuova edizione e una giuria che vede due new entries (Emma e Hell Raton) e due ritorni (Mika e Manuel Agnelli). Alla conduzione il volto del programma da quando ha fatto il suo esordio su Sky, Alessandro Cattelan. Inutile dire che la maggior attenzione e curiosità era intorno ai due volti inediti della giuria, Emma, vincitrice molti anni fa di Amici (altro talent della “concorrenza”) e ormai cantante affermata, e Hell Raton, giovane produttore di successo e tra i più quotati, soprattutto in ambito rap e trap. E partiamo da loro, per dare un primo giudizio sulla puntata da poco conclusa. Emma si è dimostrata a suo agio nel ruolo di giudice. Visibilmente emozionata nel presentare i componenti del suo gruppo, ha ... Leggi su tvblog (Di venerdì 30 ottobre 2020) Xè iniziato, questa sera, su Sky Uno, con la sua nuova edizione e una giuria che vede due new entries (Emma e Hell Raton) e due ritorni (Mika e Manuel Agnelli). Alla conduzione il volto del programma da quando ha fatto il suo esordio su Sky, Alessandro Cattelan. Inutile dire che la maggior attenzione e curiosità era intorno ai due voltidella giuria, Emma, vincitrice molti anni fa di Amici (altro talent della “concorrenza”) e ormai cantante affermata, e Hell Raton, giovane produttore di successo e tra i più quotati, soprattutto in ambito rap e trap. E partiamo da loro, per dare un primo giudizio sullada poco conclusa. Emma si è dimostrata a suo agio nel ruolo di giudice. Visibilmente emozionata nel presentare i componenti del suo gruppo, ha ...

