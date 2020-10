Vuelta 2020, tappa 10. Percorso, favoriti e orari tv (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aguilar de Campoo, 29 ottobre 2020 " Con il successo di nella volata di Aguilar de Campoo di Ackermann , con Bennett primo al traguardo ma declassato per una testata, la Vuelta propone un'altra tappa ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 29 ottobre 2020) Aguilar de Campoo, 29 ottobre" Con il successo di nella volata di Aguilar de Campoo di Ackermann , con Bennett primo al traguardo ma declassato per una testata, lapropone un'altra...

infoitsport : Vuelta a España 2020, Richard Carapaz: “Abbiamo visto un Roglic molto forte, il duello con lui mi motiva e rende la… - zazoomblog : Vuelta 2020 tappa 9. Bennett concede il bis. Classifica e risultati - #Vuelta #tappa #Bennett #concede - RaiSport : ????? #Vuelta ????: #Bennett declassato, 9ª tappa ad #Ackermann L'irlandese squalificato per una spallata su #Liepins… - Gazzetta_it : #LaVuelta2020, #Ackermann vince in volata nella #9ªtappa, retrocesso #Bennett - fracazzaniga : #Vuelta, Sam #Bennett declassato per volata scorretta, vince #Ackermann. Quinta piazza per Jakub #Mareczko… -