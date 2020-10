Tecnologie “CO2 Capture”, nuova gara Eranet: contributi fino a 300mila euro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pubblicato il bando Accelerating CCUS Technologies per progetti di ricerca e innovazione volti a promuovere le Tecnologie CO2 Capture, Utilisation and Storage (CCUS). In particolare, il bando vuole promuovere le Tecnologie CCUS attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che accelerino e portino a maturazione tali Tecnologie attraverso l’innovazione e la ricerca. Ogni proposta di progetto deve essere presentata da un partenariato composto da almeno tre candidati ammissibili finanziati da almeno tre paesi/regioni che partecipano al bando. Ciascuna organizzazione dovrà verificare le condizioni formali di partecipazione definite dalle regole nazionali di finanziamento. L’Italia partecipa attraverso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, che per il bando mette a disposizione un budget complessivo ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 ottobre 2020) Pubblicato il bando Accelerating CCUS Technologies per progetti di ricerca e innovazione volti a promuovere leCO2 Capture, Utilisation and Storage (CCUS). In particolare, il bando vuole promuovere leCCUS attraverso il finanziamento di progetti transnazionali che accelerino e portino a maturazione taliattraverso l’innovazione e la ricerca. Ogni proposta di progetto deve essere presentata da un partenariato composto da almeno tre candidati ammissibili finanziati da almeno tre paesi/regioni che partecipano al bando. Ciascuna organizzazione dovrà verificare le condizioni formali di partecipazione definite dalle regole nazionali di finanziamento. L’Italia partecipa attraverso il Ministero dell’Istruzione e della Ricerca, che per il bando mette a disposizione un budget complessivo ...

