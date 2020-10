Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: "Pago test sierologici e plexiglass per tutti" (Di giovedì 29 ottobre 2020) La prima puntata del Maurizio Costanzo Show ha sollevato una vera e propria polemica. Alla vista del Teatro strapieno, in molti sono insorti. Nessun distanziamento, infatti, tra gli spettatori. Un’immagine che ha scatenato da subito l’indignazione social. A smorzare le polemiche il padrone di casa che ha specificato: “Volete sapere come funziona? E’ facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa il test sierologico, e così tutti gli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un plexiglass, e anche fra un ospite e l’altro c’è un plexiglass. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo tutti. Facciano così, invece ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 29 ottobre 2020) La prima puntata delha sollevato una vera e propria polemica. Alla vista delstra, in molti sono insorti. Nessun distanziamento, infatti, tra gli spettatori. Un’immagine che ha scatenato da subito l’indignazione social. A smorzare le polemiche il padrone di casa che ha specificato: “Volete sapere come funziona? E’ facile: il pubblico della mia trasmissione prima di entrare fa ilsierologico, e cosìgli ospiti. Fra una persona e l’altra c’è un, e anche fra un ospite e l’altro c’è un. Perché non fanno così anche nei teatri? Possono farlo. Facciano così, invece ...

HuffPostItalia : Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - Maggievolution : RT @HuffPostItalia: Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - Gresy73 : RT @HuffPostItalia: Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - HuffPostItalia : Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: 'Pago test sierologici e plexigrass per tutti' - graziosi0 : Maurizio Costanzo Show, è polemica per il teatro pieno. E lui spiega: «Pago io il sierologico a tutti» -

Ultime Notizie dalla rete : Teatro pieno Teatro pieno al Maurizio Costanzo Show. Lui spiega: "Pago test sierologici e plexigrass per tutti" L'HuffPost Teatro pieno al Maurizio Costanzo show, scoppia la polemica

È bufera sulla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo show, andata in onda martedì sera. La storica trasmissione è stata infatti ...

"Si potevano salvare i teatri e i cinema"

riportando il teatro nella vita delle comunità e con notevole successo. "E’ stata un’esperienza bella ed importante – aggiunge Falaschi - che siamo riusciti a portare a termine in piena sicurezza. Si ...

È bufera sulla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo show, andata in onda martedì sera. La storica trasmissione è stata infatti ...riportando il teatro nella vita delle comunità e con notevole successo. "E’ stata un’esperienza bella ed importante – aggiunge Falaschi - che siamo riusciti a portare a termine in piena sicurezza. Si ...