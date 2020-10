SNAI – Formula 1 | torna Imola dopo 14 anni Leclerc come Schumacher? Un colpo da 25

Leggi su iltempo

(Di giovedì 29 ottobre 2020) (Milano, 29 ottobre 2020) - Suggestioni altissime per la Ferrari che gioca in casa, ma per il monegasco la strada è in salita. Favoritissimoal solito Hamilton, a 1,45. Bottas a 4,50 e Verstappen a 5,50 le insidie maggiori. Milano, 29 ottobre 2020 – Quattordicil'ultima volta, la, uno dei circuiti più iconici del Circus, con il Gran Premio dell'Emilia Romagna. Un'assenza lunghissima, tanto che tra i piloti in gara l'unico ad aver corso sul circuito emiliano è Kimi Raikkonen. Domenica però sarà ancora una volta Lewis Hamilton l'uomo da battere in virtù delle 8 vittorie su 12 gare mondiali sin qui disputate. Secondo i quotistiil successo del pilota inglese con la sua Mercedes ...