Rino Gaetano avrebbe 70 anni | perché lo cantano ancora tutti

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “C'è qualcuno che vuole mettermi il bavaglio: io non li temo! Non ci riusciranno! Sento che, in futuro, le mie canzoni saranno cantate dalle prossime generazioni. Che, grazie alla comunicazione di massa, capiranno cosa voglio dire questa sera. Capiranno e apriranno gli occhi, anziché averli pieni di sale".La profezia che fecein un concerto sulla spiaggia di Capocotta nel 1979 si rivelò esatta.Il geniale cantautore crotonese, nato il 29 ottobre del 1950, ci ha lasciato 39fa, eppure le sue canzoni sonooggi così amate e ascoltate, anche dai più giovani, che riesce difficile pensare a una sua scomparsa ormai lontana.Il 2 giugno del 1981perse la vita in un incidente a via Nomentana, poco distante da casa sua, ...