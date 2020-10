Raoul Bova già sposato con Rocio, attendono il quinto figlio: un sogno (Foto) (Di giovedì 29 ottobre 2020) Superato un altro brutto periodo Raoul Bova è più in forma che mai, sereno, felice accanto a Rocio Munoz Morales (Foto). Ammette che insieme ne hanno superate tante e alla rivista Oggi confida che con Rocio è già sposato ma in realtà senza fede al dito. È un altro tipo di unione, la più importante. Potrebbe anche arrivare un altro figlio per Raoul e Rocio, il quinto per l’attore romano, avrebbe così una famiglia davvero numerosa. Non mette limiti alla provvidenza, non ha dubbi che la scelta di vivere un amore totale per la bella e dolce attrice spagnola sia stata quella giusta, l’ha capito ancora di più scoprendo che lei è una vera ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 29 ottobre 2020) Superato un altro brutto periodoè più in forma che mai, sereno, felice accanto aMunoz Morales (). Ammette che insieme ne hanno superate tante e alla rivista Oggi confida che conè giàma in realtà senza fede al dito. È un altro tipo di unione, la più importante. Potrebbe anche arrivare un altroper, ilper l’attore romano, avrebbe così una famiglia davvero numerosa. Non mette limiti alla provvidenza, non ha dubbi che la scelta di vivere un amore totale per la bella e dolce attrice spagnola sia stata quella giusta, l’ha capito ancora di più scoprendo che lei è una vera ...

Porta a porta-L'attore italiano Raoul Bova in libreria con il suo primo libro, in cui si racconta ai lettori in modo sincero e intimo

Parla Raoul Bova: “E ora, a 50 anni, sogno un altro figlio…” – ESCLUSIVO

Raoul Bova parla della sua ritrovata forma fisica e felicità. Lo abbiamo appena visto sfilare (in tutta la sua magrezza) sul red carpet della Festa del cinema di Roma con la giovane compagna Rocio

