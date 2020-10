Positiva un’alunna dell’asilo di Prata: il sindaco Petruzziello chiude la scuola (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrata Principato Ultra (Av) – “Con ordinanza contingibile ed urgente è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di via Giuseppe Mazzini per il giorno 30 Ottobre ai fini dello svolgimento delle operazioni di sanificazione”. E’ l’ordinanza firmata dal sindaco di Prata Principato Ultra, Bruno Francesco Petruzziello. La ragione è dovuta ad un caso di positività di una bambina che frequenta la struttura scolastica. E’ stata sottolineata la necessità di effettuare tamponi a tutti gli alunni delle tre sezioni delle materne, personale docente e ATA. L'articolo Positiva un’alunna dell’asilo di Prata: il sindaco ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 29 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoPrincipato Ultra (Av) – “Con ordinanza contingibile ed urgente è stata disposta la chiusura del plesso scolastico di via Giuseppe Mazzini per il giorno 30 Ottobre ai fini dello svolgimento delle operazioni di sanificazione”. E’ l’ordinanza firmata daldiPrincipato Ultra, Bruno Francesco. La ragione è dovuta ad un caso di positività di una bambina che frequenta la struttura scolastica. E’ stata sottolineata la necessità di effettuare tamponi a tutti gli alunni delle tre sezioni delle materne, personale docente e ATA. L'articoloun’alunna dell’asilo di: il...

