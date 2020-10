Politano: “A Napoli mi sto prendendo la rivincita, all’Inter non sono stato trattato bene” (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo Politano, autore del gol che ha permesso al Napoli di vincere in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky lanciando una frecciatina all’Inter: “Vengo da un periodo brutto all’Inter, in cui non sono stato trattato benissimo e adesso mi sto prendendo la mia rivincita. Oggi era difficile, ci hanno messo in difficoltà ma rispetto alla prima partita siamo stati anche fortunati. Grazie al mister che mi dà sempre fiducia, provo a farmi trovare sempre pronto. Prima dovevo ambientarmi.” Foto: twitter Napoli L'articolo Politano: “A Napoli mi sto prendendo la rivincita, all’Inter non sono stato ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 30 ottobre 2020) Matteo, autore del gol che ha permesso aldi vincere in Europa League, ha parlato ai microfoni di Sky lanciando una frecciatina all’Inter: “Vengo da un periodo brutto all’Inter, in cui nonbenissimo e adesso mi stola mia. Oggi era difficile, ci hanno messo in difficoltà ma rispetto alla prima partita siamo stati anche fortunati. Grazie al mister che mi dà sempre fiducia, provo a farmi trovare sempre pronto. Prima dovevo ambientarmi.” Foto: twitterL'articolo: “Ami stola, all’Inter non...

