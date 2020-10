**Pensioni: Inps, oltre 5mln con assegno sotto i 1000 euro** (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Sono circa 5,1 milioni, quasi il 34% dei pensionati, a vivere con non più di 1000 euro al mese: quasi 1,6 mln sotto i 500 euro e quasi 3,6 mln sotto i 1000. oltre il 21% invece percepisce redditi pensionistici mensili tra i 1.000 e i 1.500 euro; il restante 45% ha redditi pensionistici oltre i 1.500 mensili con l'8% che supera i 3000 euro. E' quanto si legge nella relazione Inps presentata al Parlamento. Resta il gap tra uomini e donne: l'importo medio delle pensioni erogate è di 1563 euro: 1.864 per gli uomini e 1.336 per le donne. assegno "significativamente differenziato" anche in base ai territori: dato il carattere retributivo della maggioranza delle pensioni attualmente corrisposte, l'importo medio ... Leggi su iltempo (Di giovedì 29 ottobre 2020) Roma, 29 ott. (Adnkronos) - Sono circa 5,1 milioni, quasi il 34% dei pensionati, a vivere con non più dieuro al mese: quasi 1,6 mlni 500 euro e quasi 3,6 mlnil 21% invece percepisce redditi pensionistici mensili tra i 1.000 e i 1.500 euro; il restante 45% ha redditi pensionisticii 1.500 mensili con l'8% che supera i 3000 euro. E' quanto si legge nella relazionepresentata al Parlamento. Resta il gap tra uomini e donne: l'importo medio delle pensioni erogate è di 1563 euro: 1.864 per gli uomini e 1.336 per le donne."significativamente differenziato" anche in base ai territori: dato il carattere retributivo della maggioranza delle pensioni attualmente corrisposte, l'importo medio ...

