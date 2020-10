Patrizia De Blanck | da Contessa a Regina della parolaccia

Leggi su tpi

(Di giovedì 29 ottobre 2020) “Troppe parolacce sono sgradevoli ma un sano ‘vaffa’ ogni tanto non guasta. Proprio per il fastidio delle parolacce ho dato l’addio ad una amica di vecchia data. Come intercalare usava sempre la parola ‘c…’. Più volte le ho detto che mi dava fastidio ma lei, imperterrita, ha proseguito. Ho smesso di frequentarla” (Deda un articolo del 2005 dell’archivio Adnkronos). Ebbene sì, avete letto bene. A parlare era proprio colei che dopo circa 40 giorni di permanenza nella casa del GfVip si è meritata a pieno diritto una promozione nobiliare dadell’improperio. Resta un dilemma: cosa può essere intercorso tra dichiarazioni tanto misurate e il turpiloquio sfrenato a cui ha abituato gli spettatori? Ora, ...