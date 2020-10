Paola Perego positiva al Covid-19, Alessia Marcuzzi riceve i risultati dell’ultimo tampone (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il CoronaVirus si sta espandendo a macchia d’olio e nell’ultima settimana ha colpito anche vari volti del piccolo scherzo. Non solo Gerry Scotti, Carlo Conti (che condurrà Tale e Quale Show dal salotto di casa sua) e Valentino Picone di Striscia la Notizia, ma anche Paola Perego è risultata positiva al tampone del Covid-19. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice su Instagram, rivelando di essere asintomatica e di stare bene. “Desidero comunicarvi che sono risultata positiva all’ultimo tampone effettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”. Non appena guarirà Paola Perego prenderà il timone del nuovo show del sabato pomeriggio di Rai Due, ... Leggi su biccy (Di venerdì 30 ottobre 2020) Il CoronaVirus si sta espandendo a macchia d’olio e nell’ultima settimana ha colpito anche vari volti del piccolo scherzo. Non solo Gerry Scotti, Carlo Conti (che condurrà Tale e Quale Show dal salotto di casa sua) e Valentino Picone di Striscia la Notizia, ma ancheè risultataaldel-19. Ad annunciarlo è stata la stessa conduttrice su Instagram, rivelando di essere asintomatica e di stare bene. “Desidero comunicarvi che sono risultataall’ultimoeffettuato questa mattina. Sono asintomatica a casa sotto controllo medico”. Non appena guariràprenderà il timone del nuovo show del sabato pomeriggio di Rai Due, ...

