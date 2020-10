Nizza, le ultime parole della donna uccisa: «Dite ai miei figli che li amo» (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' riuscita a rifugiarsi in un bar dopo essere stata colpita alla gola dal killer della cattedrale di Notre-Dame a Nizza. «Dite ai miei figli che li amo»: queste le ultime parole... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 29 ottobre 2020) E' riuscita a rifugiarsi in un bar dopo essere stata colpita alla gola dal killercattedrale di Notre-Dame a. «aiche li amo»: queste le...

rtl1025 : ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un b… - salvatoredim : RT @rtl1025: ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un bar dove si… - _bloodsangel : RT @amaricord: Non ho parole per commentare quanto successo a Nizza. Uccidere in quel modo così atroce tre persone che stavano solo pregand… - interrisnews : #Attacco terroristico a #Nizza: le ultime parole della donna sgozzata dal fanatico islamista ????… - ggiioorrggiia_ : RT @rtl1025: ?? 'Dite ai miei figli che li amo': queste le ultime parole prima di morire della donna che ha perso la vita in un bar dove si… -