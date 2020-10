NBA 2K21 per Next-Gen: The W, la prima esperienza WNBA (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA 2K21. Sono lieta di essere qui per parlare di WNBA! prima di tutto voglio ringraziare gli appassionati che stanno giocando alle Stagioni WNBA, scrivendo liste dei desideri, recensioni e chiedendoci di più sui social media. Nelle ultime e intense notti di sviluppo vi abbiamo pensati e ci avete dato la forza di proseguire. Non ci sono parole per spiegare quanto vi sia riconoscente il team per la vostra partecipazione e il vostro feedback. Anche se questo Bordocampo è dedicato alla WNBA e a The W, voglio iniziare da un’aggiunta per gli appassionati che hanno apprezzato la modalità Stagione WNBA dello scorso anno. La adorerete. È completamente personalizzabile. E multistagione. La ... Leggi su gamerbrain (Di giovedì 29 ottobre 2020) Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA. Sono lieta di essere qui per parlare didi tutto voglio ringraziare gli appassionati che stanno giocando alle Stagioni, scrivendo liste dei desideri, recensioni e chiedendoci di più sui social media. Nelle ultime e intense notti di sviluppo vi abbiamo pensati e ci avete dato la forza di proseguire. Non ci sono parole per spiegare quanto vi sia riconoscente il team per la vostra partecipazione e il vostro feedback. Anche se questo Bordocampo è dedicato allae a The W, voglio iniziare da un’aggiunta per gli appassionati che hanno apprezzato la modalità Stagionedello scorso anno. La adorerete. È completamente personalizzabile. E multistagione. La ...

Ciao a tutti! Sono Felicia Steenhouse, Produttrice senior di NBA 2K21. Sono lieta di essere qui per parlare di WNBA! Prima di tutto voglio ringraziare gli ...

