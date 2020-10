Maurizio Costanzo Show | teatro pieno | i social lo massacrano e lui ribatte “Pago io il sierologico a tutti”

Leggi su baritalianews

(Di giovedì 29 ottobre 2020) E’ iniziata una nuova edizione de “” trasmissione da sempre seguitissima e amatissima dal pubblico italiano. Il salotto diè, da sempre ambitissimo e andarci, sia come ospite sia come spettatore è un privilegio a cui ambiscono in tanti., che più volte ha interrotto il programma e altrettante volte lo ha ripreso, questa volta ha deciso, ancora una volta di ricominciare anche se in piena pandemia e in un momento in cui i teatri sono chiusi e la gente del mondo dello spettacolo, maestranze comprese, è in grande sofferenza.ha riempito ile isi sono rivoltati ...